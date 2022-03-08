Ондуа: моя мечта — играть за сборную России

Полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа заявил, что мечтает выступать за сборную России.

«Я ещё не принял окончательное решение. Как говорил раньше, моя мечта — играть за сборную России. Вызов в сборную Камеруна — это высокая оценка моей работы. Приятно, что тренеры следят за мной в Германии и рассчитывают на меня перед важными играми», — цитирует Ондуа «Матч ТВ».

Футболист, имеющий российское гражданство, вошёл в расширенный состав сборной Камеруна по футболу на матчи квалификационного турнира чемпионата мира — 2022 с командой Алжира.

Ранее Каррера заявил, что «Зенит» станет чемпионом, а второе место займёт ЦСКА.