Инфантино — о судьях: это самая важная команда на чемпионате мира по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал поддержать судей на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Прошу каждого постараться поставить себя на место арбитра лишь на мгновение. Представьте, что вы находитесь на поле на глазах у 80 тыс. человек, пришедших на стадион, и ещё несколько сотен миллионов смотрят это по телевизору, а вам надо принимать мгновенные решения, которые могут повлиять на целые страны», — цитирует Инфантино сайт ФИФА.

По его словам, команда арбитров для ФИФА — это не просто одна команда, а команда номер один, самая важная команда на чемпионате мира, ведь без них чемпионата бы не было.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что итальянец Даниэле Орстато будет судить матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.