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Итальянец Орсато будет судить матч открытия ЧМ-2022 в Катаре

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Итальянец Даниэле Орстато будет судить матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Итальянец Орсато будет судить матч открытия ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В первой игре ЧМ встретятся сборные Катара и Эквадора. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее федерация футбола Бельгии отказалась от планов по созданию фан-зоны чемпионата мира — 2022 в Катаре из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру.

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