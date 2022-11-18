Итальянец Орсато будет судить матч открытия ЧМ-2022 в Катаре
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Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
В первой игре ЧМ встретятся сборные Катара и Эквадора. Встреча начнётся в 19:00 мск.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Ранее федерация футбола Бельгии отказалась от планов по созданию фан-зоны чемпионата мира — 2022 в Катаре из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру.