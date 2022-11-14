Голы Скопинцева и Нгамалё, удаления Облякова и Гладышева и спасение Акинфеева: «Динамо» обыграло ЦСКА в 17-м туре РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в 17-м туре РПЛ. В конце первого тайма счёт открыл Дмитрий Скопинцев, получивший место в основе благодаря дисквалификации Диего Лаксальта. По истечении часа встречи Муми Нгамалё удвоил преимущество бело-голубых, но Иван Обляков в ответной атаке сократил отставание до минимума. В концовке полузащитник нарушил правила в собственной штрафной и был удалён. Однако Игорь Акинфеев парировал удар Даниила Фомина, а в составе соперника две жёлтые карточки за пять минут получил вышедший на замену Ярослав Гладышев.

Противостояние «Динамо» и ЦСКА было крайне важно для обеих команд с турнирной точки зрения. Синхронно потерпев поражения на прошлой неделе, обе значительно ухудшили его. Бело-голубые уступили прямому конкуренту «Ростову», а красно-синие — вовсе аутсайдеру «Пари Нижнему Новгороду».

А с учётом успехов южан и «Спартака» в отчётном туре отставание армейцев даже от третьего места возросло до шести очков, а подопечных Славиши Йокановича — до девяти. Таким образом победа необходима была всем, чтобы не сделать шансы на завоевание медалей призрачными, учитывая, что в следующем году в национальном первенстве останется провести всего по 13 игр.

При этом в отличие от московского дерби, которое состоялось в субботу в Черкизово и завершилось ожидаемым поражением «Локомотива» от красно-белых, фаворита во втором столичном противостоянии назвать было сложно. Букмекеры отдавали небольшое, чисто символическое преимущество гостям.

Зато на стороне хозяев была статистика. Дома они не уступали сопернику в чемпионате с 2015-го, а на стадионе «Динамо» — ровно 14 лет. В последний раз красно-синие выигрывали здесь ещё до реконструкции арены в конце октября 2008-го — 3:1. Из участников того поединка в строю остался только вечный Игорь Акинфеев.

Что касается стартовых составов, было любопытно, какие изменения внесут тренеры после осечек. В результате они оказались минимальными. Хозяева из-за дисквалификаций не досчитались Дениса Макарова и Диего Лаксальта. Их места на правом краю атаки и левом фланге защиты заняли Вячеслав Грулёв и Дмитрий Скопинцев соответственно. Также вернулся в строй основной вратарь Антон Шунин.

Владимир Федотов провёл две, зато неожиданные рокировки. Незаменимому Милану Гаичу в роли правого латераля он предпочёл 19-летнего Егора Ушакова. Полузащитник был удалён в дерби с «Локомотивом», но пропустив одну встречу, впервые в нынешнем сезоне РПЛ попал в основу. Слева же неожиданно расположился Бактиёр Зайнутдинов, тогда как Мойзес составил компанию в центре обороны соотечественникам Бруно Фуксу и Виллиану Роше. А место Виктора Мендеса в атаке занял универсальный Иван Обляков.

Первый тайм скорее напоминал футбольные шахматы и получился предельно осторожным. Чуть чаще мячом владел ЦСКА, который пытался искать свободные зоны на чужой половине. Были попытки взломать оборону и через фланги, в особенности правый, где активен был Ушаков. Егор не только справлялся с прямыми обязанностями, но и подключался к атакам.

А в качестве слабого места в линии защиты оппонента армейцы выбрали Николаса Маричала Переза. Это было неудивительно, ведь молодой уругваец не блещет надёжностью и регулярно допускает ошибки. Например, в матче предыдушего тура он подарил мяч Николаю Комличенко в эпизоде с первым голом. А потому ближе к нему регулярно смещался Фёдор Чалов. Однако партнёры своевременно страховали латиноамериканца.

Тем не менее периодически «Динамо» допускало провалы. Чего стоит хотя бы момент с ударом Хорхе Карраскаля из пределов штрафной, с которым не без труда справился Шунин. А незадолго до перерыва Чалов оказался прямо перед ним после проникающей передачи партнёра, но пробил точно в Антона.

Хозяева же делали ставку на контратаки, но в первом тайме они проходили не слишком часто. В основном футболисты гостей успевали возвращаться назад, а быстрый Мойзес не позволял разбежаться нападающим. В результате бело-голубые почти не угрожали воротам Игоря Акинфеева и редко проникали в чужую штрафную.

Тем неожиданнее стал их гол на 40-й минуте. Абсолютно логично, что он оказался следствием розыгрыша стандартного положения, ведь до перерыва команды подали на двоих 11 корнеров. Один из них получился результативным. Подопечные Йокановича выиграли подбор и вернули мяч к чужой штрафной. А Даниил Фомин отдал идеальную передачу на ход Скопинцеву. Защитники ЦСКА пытались сделать искусственный офсайд, но не справились. С Дмитрием же, который спокойно отправил мяч в дальний угол, почему-то остался Виктор Мендес, а не Бруно Фукс.

Произошедшее явно оказало благотворное влияние на команду, и из раздевалки она вернулась с совершенно другим настроем. «Динамо» завладело мячом и проводило одну атаку за другой. Начал проходить и фирменный высокий прессинг, который ранее не наблюдался. Нападающие при потере сразу вступали в отбор и вынуждали оппонентов ошибаться. А в опорной зоне Александр Кутицкий словно пылесос собирал все свободные мячи, не позволяя ЦСКА убегать вперёд.

Под таким давлением обнажились все слабые стороны обороны ЦСКА. Поймавший кураж Скопинцев и Муми Нгамалё на левом краю регулярно убегали от подуставшего Ушакова. А Смолов и Грулёв открывались между центральными защитниками, пользуясь их несыгранностью. Особенно уязвимо смотрелась зона Фукса, который неоднократно позволял себя обыгрывать. Как результат хозяева нанесли сразу несколько ударов едва ли не из пределов вратарской.

Однако рано или поздно везение армейцев должно было закончиться. На 63-й минуте бело-голубые закономерно удвоили преимущество в счёте. Элазару Дасе позволили выполнить подачу с правого фланга, а Обляков и Фукс неудачно выполнили искусственный офсайд и оставили Грулёва и Нгамалё в одиночестве. Камерунцу не составило труда головой точно пробить в дальний угол.

Казалось, подопечные Йокановича легко доведут дело до победы, но они позволили себе секундную расслабленность и пропустили. Карраскаль и Мендес вскрыли левый фланг защиты, а Обляков, воспользовавшись прострелом партнёра и удачным рикошетом от Маричала, нанёс мощный и точный выстрел без шансов для Шунина.

Игра фактически началась заново, и теперь уже красно-синие пошли вперёд в надежде спастись. А Федотов бросил в бой высокого Антона Заболотного вместо Чалова, чтобы в атаке появился человек, способный цепляться за мячи. Йоканович также ответил рокировками в линии нападения и выпустил молодых свежих Ярослава Гладышева и Константина Тюкавина.

В итоге оба сыграли важную роль. Последний спустя несколько минут после появления на поле заработал пенальти. Причём толкнул его в штрафной Обляков, ставший одним из лучших в составе ЦСКА. Более того, Иван получил за этот фол вторую жёлтую карточку.

Однако красно-синих оставил в игре Игорь Акинфеев, отразивший 22-й пенальти в РПЛ в карьере. Он угадал направление полёта мяча и парировал его в левом от себя углу. А вот Фомин не реализовал первый одиннадцатиметровый в чемпионате и прервал серию из 17 удачных попыток. Тут же подвёл команду и Гладышев, который умудрился получить два «горчичника» в течение пяти минут, причём второй — за удар после свистка. Владислав Безбородов, взяв паузу, удалил форварда и уравнял составы.

Получив шанс, Федотов в концовке пошёл ва-банк и бросил в бой в пару к Заболотному другого мощного форварда Адольфо Гайча. Но это помогло несильно. У ЦСКА не было реальных шансов спастись, зато хозяева могли увеличить преимущество. Например, Скопинцев едва не оформил дубль, но попал в штангу. А с опасным выстрелом Тюкавина низом из-за пределов штрафной справился Акинфеев.

Таким образом «Динамо» в важнейшем дерби обыграло прямого конкурента и догнало его в таблице. А вот ЦСКА завершил год двумя поражениями подряд в национальном первенстве. В общей же сложности он одержал в последних турах всего одну победу.