Пименов считает «Динамо» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что бело-голубые являются фаворитами в дерби с ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.

«Мы всегда ждём огненных дерби от ЦСКА и «Динамо», но в последнее время в играх между этими командами мало забитых мячей. «Динамо» играет дома, поэтому поставлю бело-голубых фаворитами», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.

ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и ЦСКА.