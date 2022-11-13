Пименов считает «Динамо» фаворитом в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«Мы всегда ждём огненных дерби от ЦСКА и «Динамо», но в последнее время в играх между этими командами мало забитых мячей. «Динамо» играет дома, поэтому поставлю бело-голубых фаворитами», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».
Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.
ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.
Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и ЦСКА.