Габулов считает, что у «Динамо» и ЦСКА равные шансы на победу в матче
- РИА Новости
«Я думаю, что шансы перед матчем равные в любом случае», — цитирует Габулова ТАСС.
Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.
ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии матча между «Динамо» и ЦСКА.