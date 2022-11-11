Габулов считает, что у «Динамо» и ЦСКА равные шансы на победу в матче

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и ЦСКА.

«Я думаю, что шансы перед матчем равные в любом случае», — цитирует Габулова ТАСС.

Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.

ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии матча между «Динамо» и ЦСКА.