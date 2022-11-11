Медведева и Лосев откроют матч «Динамо» — ЦСКА символическим ударом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии матча между «Динамо» и ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России.

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