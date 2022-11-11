Медведева и Лосев откроют матч «Динамо» — ЦСКА символическим ударом
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«Евгения Медведева и экс-футболист бело-голубых, олимпийский чемпион Виктор Лосев откроют матч «Динамо» — ЦСКА символическим ударом», — передаёт пресс-служба клуба.
Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.
«Динамо» располагается на шестой позиции турнирной таблицы, набрав 26 очков. ЦСКА — четвёртый (29 очков).
Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции.