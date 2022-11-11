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Медведева и Лосев откроют матч «Динамо» — ЦСКА символическим ударом

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии матча между «Динамо» и ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России.
Медведева и Лосев откроют матч «Динамо» — ЦСКА символическим ударом
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Евгения Медведева и экс-футболист бело-голубых, олимпийский чемпион Виктор Лосев откроют матч «Динамо» — ЦСКА символическим ударом», — передаёт пресс-служба клуба.

Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Динамо» располагается на шестой позиции турнирной таблицы, набрав 26 очков. ЦСКА — четвёртый (29 очков).

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции.

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