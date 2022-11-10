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ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции

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Стали известны планы московского ЦСКА во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции
  • РИА Новости

27 ноября футболисты и тренерский штаб уйдут в отпуск, сообщает Bobsoccer. Команда возобновит работу в первой половине января 2023 года. Запланированы три зимних сбора. Первый пройдёт в ОАЭ, второй и третий — в Турции.

В рамках 16-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с «Динамо». Игра пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Ранее Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы.

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