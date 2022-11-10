Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов.

«Если они называют себя профессионалами, то за эти годы могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессиональных футбольных клубов», — приводит слова Родниной Legalbet.

Депутат призвала закрыть российские футбольные клубы.

«А почему нет, если они умеют только тратить и не умеют зарабатывать! Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство, или банкротиться, или ещё что-то», — сказала она.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз направит все необходимые разъяснения в Министерство юстиции в связи с выступлением рок-группы «Би-2» после матча за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».