Масалитин: остроатакующего футбола в матче «Динамо» и ЦСКА не будет
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«Динамо» неудобный соперник для ЦСКА? На сегодняшний день команды равны. Сегодня динамовцы и армейцы непредсказуемы — на это есть объективные причины. Остроатакующего футбола мы сегодня не увидим, игра будет делиться на отрезки по 15—20 минут», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».
Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.
ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.
Ранее бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что бело-голубые являются фаворитами в дерби с ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.