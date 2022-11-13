Масалитин: остроатакующего футбола в матче «Динамо» и ЦСКА не будет

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче с участием армейской команды и «Динамо» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» неудобный соперник для ЦСКА? На сегодняшний день команды равны. Сегодня динамовцы и армейцы непредсказуемы — на это есть объективные причины. Остроатакующего футбола мы сегодня не увидим, игра будет делиться на отрезки по 15—20 минут», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.

ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что бело-голубые являются фаворитами в дерби с ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.