Смолов раскритиковал поле стадиона «Динамо» перед матчем с ЦСКА
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«К сожалению, поле сейчас такого качества, что нивелирует любое преимущество в мастерстве. Будем играть на победу, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».
Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.
ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.
Ранее бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что бело-голубые являются фаворитами в дерби с ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.