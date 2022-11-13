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Смолов раскритиковал поле стадиона «Динамо» перед матчем с ЦСКА

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отметил плохое качество поля стадиона «ВТБ Арена» перед матчем 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Смолов раскритиковал поле стадиона «Динамо» перед матчем с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, поле сейчас такого качества, что нивелирует любое преимущество в мастерстве. Будем играть на победу, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.

ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что бело-голубые являются фаворитами в дерби с ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.

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