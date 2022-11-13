Смолов назвал Акинфеева лучшим вратарём в истории России
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«Нет никакого секрета. Даже не знал, что больше всего забил именно Игорю. Это круто, потому что считаю его лучшим вратарём в российской истории. Игорь — настоящая легенда и хороший человек», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».
Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 721 матч, 303 из которых отстоял на ноль.
Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.
ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.
Ранее Смолов раскритиковал поле стадиона «Динамо» перед матчем с ЦСКА.