Смолов назвал Акинфеева лучшим вратарём в истории России

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарём в истории России.

«Нет никакого секрета. Даже не знал, что больше всего забил именно Игорю. Это круто, потому что считаю его лучшим вратарём в российской истории. Игорь — настоящая легенда и хороший человек», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 721 матч, 303 из которых отстоял на ноль.

Игра между командами пройдёт 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.

ЦСКА с 29 очками занимает четвёртое месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.

Ранее Смолов раскритиковал поле стадиона «Динамо» перед матчем с ЦСКА.