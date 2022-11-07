На зависть Лиге чемпионов: в США и Аргентине сыграли два самых драматичных футбольных финала в сезоне

«Лос-Анджелес» взял верх над «Филадельфией» в сверхдраматичном финале MLS. В основное время команды по два раза огорчили друг друга. В овертайме подопечные Стива Черундоло остались в меньшинстве после удаления вратаря Максима Крепо и пропустили на 124-й минуте. Однако вышедший на замену Гарет Бэйл умудрился сравнять счёт. В серии пенальти деморализованные футболисты «Юниона» не реализовали ни одной попытки. А матч за Трофей чемпионов Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Расингом» оказался омрачён массовой потасовкой. Судья Факундо Тельо показал в концовке встречи десять красных карточек и вынужден был досрочно завершить игру, поскольку в составе «Боки» на поле остались всего шесть человек.

Гол Бэйла на 128-й минуте и четыре нереализованные попытки в серии пенальти

Пока все с интересом наблюдают за событиями в европейском футболе, в минувшие выходные два ярких матча прошли за океаном. Сначала в США состоялся финал MLS. Как и в НБА и НХЛ, сезон здесь делится на регулярное первенство и плей-офф. В 2022-м шансов никому не оставили «Лос-Анджелес» и «Филадельфия Юнион». В первой части они набрали по 67 очков, а затем добрались до решающего противостояния и в матчах на вылет.

Фаворитом считался коллектив с запада страны. Во-первых, он обладает более сильным составом. Чего стоят одни только Джорджо Кьеллини и Гарет Бэйл, подписавшие контракты с клубом минувшим летом. При этом оба не попали в стартовый состав на решающую встречу, а валлиец из-за проблем со здоровьем весь сезон довольствовался в основном выходами на замену. Во-вторых, подопечные Стива Черундоло получили право сыграть за трофей дома, поскольку опередили соперника в «регулярке» по дополнительным показателям. Им была обеспечена поддержка 20 тыс. болельщиков на стадионе «Банк оф Калифорния».

И все пришедшие на арену в этот день стали настоящими счастливчиками, ведь финал оказался украшением сезона и обернулся счастливой развязкой для одних и драмой для других. Причём первый тайм не предвещал голевого фейерверка. Оппоненты обошлись одним забитым мячом: на 28-й минуте Келлин Акоста вывел хозяев вперёд ударом со стандарта.

Зато после перерыва игра раскрылась. По истечении часа встречи гости восстановили статус-кво. Даниэль Газдаг отличился, воспользовавшись провалом соперника в центре обороны. Кьеллини на скамейке наверняка сокрушался, глядя на такие ошибки. Следующий обмен голами произошёл в концовке. Сначала Хесус Мурильо привёл в восторг поклонников «Лос-Анджелеса», но уже спустя две минуты Джек Эллиотт перевёл встречу в дополнительное время.

В овертайме произошло два события, которые впоследствии оказали решающее воздействие на судьбу противостояния. Сначала на поле появился Бэйл, до того не проведший в плей-офф ни минуты, а затем прямую красную карточку за фол последней надежды получил основной вратарь хозяев Максим Крепо. Черундоло пришлось бросать в бой Джона Маккарти, почти не получавшего шансов в завершившемся сезоне.

Далее нервы болельщиков ещё несколько раз испытывали на прочность. На 124-й минуте гости в большинстве, казалось, вырвали победу. После подачи корнера Эллиотт ударом с близкой дистанции вывел их вперёд. Однако судья добавил девять минут, и у оппонентов оставался шанс отыграться. И на восьмой из них напомнил о себе Бэйл. Диего Паласисос выполнил идеальную подачу с фланга, а свежий валлиец головой вколотил мяч в сетку. Поразив чужие ворота, он побежал праздновать с фанатами, снеся по пути угловой флажок, а трибуны арены буквально сотрясались.

После этого в серии пенальти настала очередь другого резервиста. Маккарти взял два удара, а Газдаг повторил «достижение» Джона Терри из московского финала Лиги чемпионов, поскользнувшись и пробив с точки выше ворот. «Филадельфия» не реализовала ни одной попытки, а «Лос-Анджелес» — три из четырёх.

Таким образом, клуб, образованный всего восемь лет назад, впервые в истории завоевал трофей. До того наиболее успешным результатом в MLS был полуфинал в 2019-м. Но в прошлом году коллектив даже не пробился в плей-офф.

Бэйл же в очередной раз проявил себя футболистом, который умеет забивать в решающих матчах. Он отличался в двух финалах Лиги чемпионов, в том числе в 2018-м — ударом через себя после выхода на замену.

«Это большое событие. Это важно для клуба и для болельщиков. У нас оставалось всего десять человек на поле, и было похоже, что в этой игре мы уже ничего не сможем сделать. Поэтому надо всем отдать должное за то, что не отступили и продолжали бороться. Классно, что мне удалось забить и помочь команде. Не знаю, на что это похоже, но чувство определённо крутое», — приводит слова валлийца ESPN.

Десять удалений от Тельо и массовая потасовка

Не менее насыщенным на события получился матч за Трофей чемпионов Аргентины, местный аналог российского Суперкубка, в котором встречаются победитель национального первенства и обладатель Кубка профессиональной лиги. Впрочем, по итогам завершившегося сезона в обоих турнирах первенствовал «Бока Хуниорс», а потому его соперником стал занявший второе место «Расинг Авельянеда».

Однако звание фаворита буэносайресцам подтвердить не удалось, хотя уже на 19-й минуте они открыли счёт. Норберто Бриаско головой замкнул подачу с фланга. Соперник стремительно отыгрался. Матиас Рохас нанёс удар с дальней дистанции, а Агустин Росси неожиданно не справился с ним.

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Далее на первый план вышел судья Факундо Тельо, который в итоге показал десять красных карточек. Причём вплоть до 95-й минуты всё проходило относительно спокойно и он держал игру под контролем. Не по плану всё пошло после того, как колумбийцы Себастьян Вилья и Йохан Карбонеро едва не сошлись в рукопашной. Оба оказались изгнаны с поля. Следом за ними отправился в подтрибунные помещения главный тренер «Хуниорс» Уго Ибарра, недовольный решением рефери. А уже в дополнительное время арбитр предъявил вторую жёлтую Алану Вареле за удар оппонента по ногам, оставив «Боку» в меньшинстве.

Развязка матча наступила на 118-й минуте, когда вышедший на замену Карлос Алькарас идеально отреагировал на диагональ партнёра с фланга и головой переправил мяч в сетку. 19-летний нападающий «Расинга» не сдержал эмоций и, сам того не желая, разжёг настоящий огонь. Он снял футболку и побежал прямо к трибуне с разъярёнными фанатами соперника, провоцируя их.

Это вызвало гневную реакцию у футболистов действующего чемпиона, которые набросились на форварда. В результате он получил несколько пинков и подзатыльников, а Николас Фигал даже по-отцовски схватил его за ухо. По итогам инцидента у «Расинга» были удалены сам Алькарас и Хонатан Гальван, находившийся на скамейке запасных. «Бока» же не досчиталась Луиса Адвинкулу, Карлоса Самбрано и Диего Гонсалеса.

Заканчивать матч футболисты проигрывающей команды не пожелали. Не успел Тельо возобновить игру, как Франк Фабра прыгнул в ноги оппоненту в центральном круге и получил второй «горчичник». Следом разъярённый Дарио Бенедетто жестом продемонстрировал, что судья якобы финансово заинтересован в исходе противостояния. Арбитр этого не заметил, но после совещания с коллегами отправился смотреть повтор и удалил нападающего.

После этого встречу пришлось досрочно завершить, поскольку в составе «Боки» осталось всего шесть футболистов. А как известно, согласно правилам, игру нельзя продолжать, если у одной из команд на поле присутствует менее семи человек. Так «Расинг» впервые в истории стал обладателем Трофея чемпионов Аргентины. А имя Тельо болельщикам, возможно, следует запомнить, ведь совсем скоро он будет обслуживать матчи чемпионата мира в Катаре.