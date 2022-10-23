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AS: окружение Роналду считает, что ему нужно уйти в более простую лигу

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть манкунианский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает AS.
AS: окружение Роналду считает, что ему нужно уйти в более простую лигу
  • Gettyimages.ru

По информации источника, 37-летний португалец недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед» и ждёт, что ситуация изменится.

Окружение нападающего считает, что ему нужно выбрать команду из лиги попроще, например из MLS.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что МЮ готов отпустить Роналду бесплатно из-за отсутствия интереса к нему.

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