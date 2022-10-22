ESPN: МЮ готов отпустить Роналду бесплатно из-за отсутствия интереса к нему

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово бесплатно отпустить нападающего Криштиану Роналду из-за отсутствия заинтересованности в трансфере со стороны других клубов.

По информации ESPN, в летнее трансферное окно никто не захотел подписывать португальского форварда даже на бесплатной основе из-за высокой зарплаты. В клубе надеются, что Роналду хорошо проведёт чемпионат мира по футболу в Катаре. Это может поспособствовать повышению интереса к португальцу.

Напомним, что Роналду не попал в заявку на матч 13-го тура АПЛ с «Челси». Он также тренируется отдельно от команды.

Португалец известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Роналду с МЮ рассчитан до конца нынешнего сезона.

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в MLS.