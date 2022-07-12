Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед»

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Уэйн Руни назначен на пост главного тренера клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Ди Си Юнайтед».
Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед»
  • AP

«Руни — один из самых интересных и многообещающих тренеров. Он уже доказал, что знает, как вести команду через трудности. Он знает нашу лигу и то, что нужно для успеха», — сообщает пресс-служба американской команды.

Лучший бомбардир в составе сборной Англии присоединится к «Юнайтед» после получения рабочей визы.

Последним местом работы Руни был английский клуб «Дерби Каунти». 36-летний тренер выступал за «Ди Си Юнайтед» во время игровой карьеры с 2018 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что бывший форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Главной лиге футбола (МЛС) в составе «Лос-Анджелеса».

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