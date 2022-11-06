Короли контратак: как «Ростов» обыграл «Динамо» в 16-м туре РПЛ, нанеся лишь четыре удара по воротам

«Ростов» победил «Динамо» в центральном матче 16-го тура РПЛ со счётом 2:1 и вплотную приблизился к «Спартаку», занимающему второе место в таблице. Подопечные Славиши Йокановича владели преимуществом на протяжении всей встречи, но сумели огорчить Сергея Песьякова лишь под занавес, когда судьба игры была предрешена. Хозяева идеально воспользовались редкими шансами в контратаках. Николай Комличенко записал себе в актив две результативные передачи, с которых отличились Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

Противостояние «Ростова» и «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу было крайне важным с точки зрения борьбы за медали. Южане, в октябре пережившие неудачный период, в случае победы могли существенно улучшить своё положение в турнирной таблице. Они имели возможность не только подняться на третье место, но и сократить отставание от допустивших осечки «Спартака» и «Зенита».

В свою очередь, набравшее хороший ход «Динамо» горело желанием одержать четвёртую победу подряд в чемпионате и вернуться в топ-5, догнав помимо жёлто-синих также ЦСКА, сенсационно уступившее «Пари Нижнему Новгороду».

При этом соперники, наверняка, успели несколько устать друг от друга, ведь нынешняя встреча стала для них уже пятой в 2022 году. Два матча в РПЛ завершились с одинаковым счётом 1:1, а в Кубке России команды обменялись победами.

К счастью, к очередной игре они подошли практически в оптимальных составах. Единственное, москвичам не могли помочь основной вратарь Антон Шунин, которому рекомендовали взять паузу из-за переутомления, и травмированный центральный защитник Роберто Фернандес. Их в основе ожидаемо заменили Игорь Лещук и Николас Маричал Перез соответственно. А в опорной зоне Славиша Йоканович в четвёртом туре подряд выпустил 20-летнего Александра Кутицкого.

Валерий Карпин мог рассчитывать на всех сильнейших и по сравнению со встречей с «Ахматом» недельной давности произвёл лишь одну рокировку. Место Алексея Миронова в паре инсайдов занял полностью восстановившийся Кирилл Щетинин.

Интерес вызывало очное противостояние форвардов Фёдора Смолова и Николая Комличенко, которые в текущем сезоне РПЛ на двоих забили 15 мячей. Особенно принципиальным оно было для Комличенко, ведь ещё недавно он выступал за бело-голубых, но клуб летом не стал продлевать с игроком истекающий контракт.

Однако в первом тайме нападающий хозяев практически не встречался с мячом. Единственное, он заработал на себе несколько фолов, один из которых закончился предъявлением жёлтой карточки Денису Макарову.

«Ростов» начал матч активно, но достаточно быстро отдал инициативу «Динамо». Точнее её взяли в свои руки сами соперники. Они плели комбинации на чужой половине и пытались растягивать насыщенную оборону через фланги, куда в помощь к высоко поднимавшимся Диего Лаксальту и Элазару Дасе, а также Муми Нгамалё и Денису Макарову смещались Захарян и Смолов.

При потере бело-голубые включали высокий контрпрессинг, как в лучших поединках под руководством Сандро Шварца, и чаще всего возвращали себе мяч. А если даже из-под него удавалось выйти, развивать атаки хозяевам не позволял Кутицкий, выигравший большинство единоборств в опорной зоне.

Правда, до опасных моментов у ворот Сергея Песьякова дело доходило нечасто, хотя гости и нанесли девять ударов. Почти все исполнялись с дальней дистанции и в створ пришлись только два из них. Жёлто-синие, хотя и вынуждены были обороняться, делали это компактно и не оставляли свободных зон. В результате в чужую штрафную бело-голубые почти не проникали.

Редкий момент, когда им это удалось, произошёл в концовке тайма. Подопечные Йокановича после розыгрыша стандарта у своих ворот убежали в контратаку, и Макаров, получив передачу от Смолова, немного не попал в ближний угол. Что касается Фёдора, он отметился парой неточных выстрелов с дальней дистанции.

А вот жёлто-синие до перерыва ни разу не потревожили Лещука. Во-первых, они почти не проникали в финальную треть. Во-вторых, идеально действовали в центре обороны Саба Сазонов и Маричал.

Было любопытно, как Карпин в перерыве отреагирует на игру своих подопечных, однако он не сделал никаких перестановок. Хозяева и во втором тайме вынуждены были действовать строго от обороны с минимальными шансами на успех.

При этом у них уже не было столько сил, чтобы удерживать соперников на расстоянии от ворот. Атаки москвичей доходили до чужой штрафной, и хозяева вынуждены были буквально отбиваться. Всё чаще проходили и удары по владениям Песьякова. Особенно опасным получился выстрел Макарова после подачи углового, когда мяч попал в лицо голкиперу, который вряд ли смог бы спасти команду, полети он чуть в сторону. Казалось, гол бело-голубых — дело времени.

Карпин первую замену провёл только на 63-й минуте. Он убрал инертного Романа Тугарева и бросил в бой Миронова. При этом Щетинин поднялся на правый фланг атаки, а свежий футболист занял его место в полузащите.

И спустя всего несколько минут Кирилл с новой позиции в нападении открыл счёт в ходе редкой контратаки. Впрочем, огромная заслуга в этом принадлежит Комличенко, который после выноса со своей половины заставил Маричала ошибиться и тут же вырезал отличную передачу на ход партнёру. Тому оставалось лишь точно пробить в угол.

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Йоканович тут же ответил тройной заменой с целью освежить линию атаки. Вместо Макарова, Нгамалё и Смолова он выпустил Даниила Лесового, Вячеслава Грулёва и Константина Тюкавина. Однако складывалось впечатление, что гол стал для гостей слишком серьёзным потрясением, ведь у них толком не получилось организовать финишный навал.

Окончательно всё стало понятно после точного удара Данила Глебова в концовке. Второй результативный пас выполнил Комличенко, а полузащитник в штрафной раскачал Лаксальта и красиво закрутил мяч в дальний угол без шансов для Лещука. Можно сказать, футболист сделал себе подарок, ведь всего несколько дней назад ему исполнилось 23 года.

Впрочем, интрига в противостоянии сохранялась до конца, поскольку Тюкавину удалось отличиться после выхода на замену во втором матче РПЛ подряд. Ассистировал ему другой свежий нападающий Ярослав Гладышев. Но на большее сил у бело-голубых не хватило и в добавленное арбитром время они скорее могли пропустить.

«Ростов» умудрился одержать победу, нанеся всего четыре удара в створ ворот, и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Более того, он до одного очка сократил отставание от «Спартака» и до семи — от «Зенита». «Динамо» же мало того, что потерпело нелогичное поражение, так ещё и лишилось из-за перебора «горчичников» Захаряна, Макарова и Лаксальта в преддверии встречи с «Химками».