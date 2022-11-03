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Орещук назвал Макарова самым переоценённым игроком РПЛ

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал самого переоценённого игрока Российской премьер-лиги (РПЛ).
Орещук назвал Макарова самым переоценённым игроком РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«По соотношению «цена — качество» — Макаров. В прошлом году «Динамо» заплатило за него «Рубину» €9 млн! Его объективная цена — €3 млн», — цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

24-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что CAS объявил дату рассмотрения апелляций российских клубов на решение ФИФА.

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