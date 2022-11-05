Вратарь «Динамо» Шунин пропустит матч РПЛ с «Ростовом» по решению медицинского штаба
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«Подтверждаем, что Шунин пропустит ближайшую игру по решению медицинского штаба команды», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
После 15-го тура «Динамо» с 26 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (29) занимает четвёртое место. Лидирует «Зенит» (39).
Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал самого переоценённого игрока РПЛ.