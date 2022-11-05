Вратарь «Динамо» Шунин пропустит матч РПЛ с «Ростовом» по решению медицинского штаба

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что голкипер столичного клуба Антон Шунин не будет участвовать в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» по решению медицинского штаба.

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© Daniel Felipe Kutepov