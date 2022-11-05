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Вратарь «Динамо» Шунин пропустит матч РПЛ с «Ростовом» по решению медицинского штаба

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В пресс-службе «Динамо» сообщили, что голкипер столичного клуба Антон Шунин не будет участвовать в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» по решению медицинского штаба.
Вратарь «Динамо» Шунин пропустит матч РПЛ с «Ростовом» по решению медицинского штаба
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Подтверждаем, что Шунин пропустит ближайшую игру по решению медицинского штаба команды», приводит слова пресс-службы ТАСС.

После 15-го тура «Динамо» с 26 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (29) занимает четвёртое место. Лидирует «Зенит» (39).

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал самого переоценённого игрока РПЛ.

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