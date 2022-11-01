Валуев: ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» могут побороться только за второе место в РПЛ
- РИА Новости
««Зенит» — фаворит РПЛ. «Спартак», ЦСКА и «Динамо» могут побороться только за второе место, за условное первенство Москвы», — цитирует Валуева «РБ Спорт».
По его словам, отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей слишком большой. При этом Валуев отметил, что неизвестно, как команды начнут играть после зимней паузы.
После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у петербургского клуба нет конкурентов в борьбе за золото в чемпионате России.