Валуев: ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» могут побороться только за второе место в РПЛ

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением, что московские команды смогут не смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

««Зенит» — фаворит РПЛ. «Спартак», ЦСКА и «Динамо» могут побороться только за второе место, за условное первенство Москвы», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

По его словам, отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей слишком большой. При этом Валуев отметил, что неизвестно, как команды начнут играть после зимней паузы.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у петербургского клуба нет конкурентов в борьбе за золото в чемпионате России.