Узнать больше

Валуев: ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» могут побороться только за второе место в РПЛ

Короткая ссылка
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением, что московские команды смогут не смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.
Валуев: ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» могут побороться только за второе место в РПЛ
  • РИА Новости

 ««Зенит» — фаворит РПЛ. «Спартак», ЦСКА и «Динамо» могут побороться только за второе место, за условное первенство Москвы», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

По его словам, отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей слишком большой. При этом Валуев отметил, что неизвестно, как команды начнут играть после зимней паузы.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у петербургского клуба нет конкурентов в борьбе за золото в чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить