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Петржела: «Спартак» — не конкурент «Зениту»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у петербургского клуба нет конкурентов в борьбе за золото в чемпионате России.
Петржела: «Спартак» — не конкурент «Зениту»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я ещё до начала сезона говорил, что «Зенит» — единственный претендент на чемпионство. Ничего не изменилось. «Спартак» — не конкурент «Зениту», у красно-белых нет никаких шансов стать чемпионами России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что уровень игроков петербургского клуба выше, чем у всех остальных команд в чемпионате России. По его словам, интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствует.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее агент голкипера «Зенита» Даниила Одоевского Герман Ткаченко сообщил, что восстановление вратаря проходит по составленному плану.

 

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