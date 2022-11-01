Агент Одоевского рассказал о состоянии здоровья вратаря «Зенита»

Агент голкипера «Зенита» Даниила Одоевского Герман Ткаченко сообщил, что восстановление вратаря проходит по составленному плану.

«Восстановление Одоевского проходит по плану, который был составлен. Медицинский штаб «Зенита» решит, появится ли Даниил на поле в этом году», — цитирует Ткаченко «Матч ТВ».

19-летний голкипер провёл за клуб из Санкт-Петербурга пять матчей. Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удалён в матче с «Ахматом» на 41-й минуте.

Напомним, что «Зенит» в 15-м туре чемпионата России обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».