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Агент Одоевского рассказал о состоянии здоровья вратаря «Зенита»

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Агент голкипера «Зенита» Даниила Одоевского Герман Ткаченко сообщил, что восстановление вратаря проходит по составленному плану.
Агент Одоевского рассказал о состоянии здоровья вратаря «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Восстановление Одоевского проходит по плану, который был составлен. Медицинский штаб «Зенита» решит, появится ли Даниил на поле в этом году», — цитирует Ткаченко «Матч ТВ».

19-летний голкипер провёл за клуб из Санкт-Петербурга пять матчей. Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удалён в матче с «Ахматом» на 41-й минуте.

Напомним, что «Зенит» в 15-м туре чемпионата России обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».

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