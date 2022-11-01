Агент Одоевского рассказал о состоянии здоровья вратаря «Зенита»
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
«Восстановление Одоевского проходит по плану, который был составлен. Медицинский штаб «Зенита» решит, появится ли Даниил на поле в этом году», — цитирует Ткаченко «Матч ТВ».
19-летний голкипер провёл за клуб из Санкт-Петербурга пять матчей. Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удалён в матче с «Ахматом» на 41-й минуте.
Напомним, что «Зенит» в 15-м туре чемпионата России обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».