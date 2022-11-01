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Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной»

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».
Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времён. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл. В России же у «Зенита» доминирующая история», — цитирует Орлова Sport24.

По его словам, «Спартак» может играть ещё лучше в чемпионате России, если усилится в зимнее трансферное окно.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее товарищеский матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» перенесли из-за Кубка России.

 

 

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