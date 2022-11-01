Товарищеский матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» перенесли из-за Кубка России

В пресс-службе петербургского «Зенита» сообщили, что товарищеский матч с иранским «Сепаханом» перенесён из-за наложения на встречу Кубка России с московским «Спартаком».

«Принято решение отложить матч с «Сепаханом». В ближайшее время вместе с иранским клубом определим другую дату встречи», — сообщили в пресс-службе петербургского клуба РИА «Новости Спорт».

Игра «Зенита» с «Сепаханом» должна была пройти в Иране 27 ноября. В этот день сине-бело-голубые сыграют с красно-белыми в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило календарь пятого и шестого туров группового этапа Кубка России.