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Матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдёт 27 ноября

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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило календарь пятого и шестого туров «Пути РПЛ» Кубка страны.
Матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдёт 27 ноября
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Зенит» в шестом туре примет московский «Спартак» 27 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 16:00 мск, сообщает пресс-служба РФС.

Также РФС удовлетворил просьбу «Зенита» и воронежского «Факела» о переносе игры в связи с запланированным сине-бело-голубыми международным товарищеским матчем. Встреча команд пройдёт 16 ноября в Воронеже.

«Спартак» в третьем туре группового этапа на своём поле переиграл «Зенит» со счётом 3:0.

Красно-белые с 12 очками лидируют в группе B. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (шесть), третье — «Зенит» (шесть), «Факел» (ноль) — четвёртый.

Ранее Владимир Быстров заявил, что «Зенит» выйдет из группы в Кубке России.

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