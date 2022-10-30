Быстров считает, что «Зенит» выйдет из группы в Кубке России

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение, что петербургский клуб сможет выйти из группы в Кубке России.

«Тот формат Кубка, который придумали, позволяет где‑то недонастроиться, расслабиться, терять очки. Потому что из четырёх команд «Зенит» выйдет в плей‑офф 100%, даже если будет играть всемером», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе «Зенита» дубль оформил Сергеев (17-я, 46-я минуты). У «Крыльев» мяч забил Александр Чиркович (79-я).

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть очков) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль очков) располагается на четвёртой позиции.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего Матео Кассьерры.