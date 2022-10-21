Семак не уверен, что Кассьерра успеет восстановиться к матчу с «Сочи»
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«Он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернётся в общую группу. Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Тренер признался, что без колумбийского форварда у «Зенита» возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить атакующий потенциал.
Матч «Зенит» — «Сочи» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 24 октября.
Петербургская команда с 33 очками лидирует в чемпионате. «Сочи» с 20 очками занимает шестое место.
Ранее Семак оценил положение петербургского клуба в Кубке России.