Семак — о Кубке России: у «Зенита» достаточно сложная ситуация, но всё в наших руках
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«У «Зенита» достаточно сложная ситуация, но всё в наших руках. Наша главная задача — пройти дальше и делать всё для победы, а очки будем считать потом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Встреча второго тура Кубка России на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.
Следующий матч «Зенит» проведёт с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 20 октября. Начало встречи — в 20:30 мск.
Ранее Орлов высказался о задачах «Зенита» в Кубке России.