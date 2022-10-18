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Семак — о Кубке России: у «Зенита» достаточно сложная ситуация, но всё в наших руках

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил положение петербургского клуба в Кубке России.
Семак — о Кубке России: у «Зенита» достаточно сложная ситуация, но всё в наших руках
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У «Зенита» достаточно сложная ситуация, но всё в наших руках. Наша главная задача — пройти дальше и делать всё для победы, а очки будем считать потом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча второго тура Кубка России на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Следующий матч «Зенит» проведёт с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 20 октября. Начало встречи — в 20:30 мск.

Ранее Орлов высказался о задачах «Зенита» в Кубке России.

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