Орлов: задача «Зенита» — выиграть Кубок России

Комментатор Геннадий Орлов высказался о задачах «Зенита» в Кубке России.

«Может, для кого-то Кубок — второстепенный турнир, но для руководства «Зенита» этот вопрос на уровне неисполненных возможностей. Задача — выиграть Кубок России. А чего уступать, если команда сильнее всех?» — цитирует Орлова Sport24.

Встреча второго тура Кубка России на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Следующий матч «Зенит» проведёт с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 20 октября. Начало встречи в 20:30 мск.

Ранее: в «Зените» уверены, что Бакаев ещё проявит себя.