Глеб: я не знаю, кто такой Захарян

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб заявил, что не знает полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок», — цитирует Глеба «РБ Спорт».

Напомним, что 19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в пресс-службе лондонского «Челси» прокомментировали информацию об интересе к Захаряну.