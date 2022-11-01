Глеб: я не знаю, кто такой Захарян
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- © Daniel Felipe Kutepov
«Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок», — цитирует Глеба «РБ Спорт».
Напомним, что 19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.
В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в пресс-службе лондонского «Челси» прокомментировали информацию об интересе к Захаряну.