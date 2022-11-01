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В «Челси» отказались комментировать информацию об интересе к Захаряну

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В пресс-службе лондонского «Челси» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.
В «Челси» отказались комментировать информацию об интересе к Захаряну
  • РИА Новости

«Клубная политика «Челси» остаётся прежней. Мы не будем комментировать трансферные слухи или другую информацию, связанную с трансферами», — ответили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе синих.

Напомним, что 19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» до сих пор рассчитывает подписать Захаряна.

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