Неотразимые: Кузьменко оформил хет-трик за период, Овечкин повторил рекорд Хоу, а Василевский совершил 52 сейва

Андрей Кузьменко оформил первый хет-трик в НХЛ, поразив ворота «Анахайма» трижды за 11 минут, и был признан первой звездой дня. Александр Овечкин записал на свой счёт 786-й гол в карьере и сравнялся с Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных за одну команду. Андрей Василевский отразил 52 броска в матче с «Каролиной» и стал пятым действующим вратарём, кому удалось совершить 50 и более сейвов минимум в двух встречах.

Кузьменко оформил первый хет-трик в НХЛ

Игра российского новичка «Ванкувера» Андрея Кузьменко в матче с «Анахаймом» (8:5) вызвала невероятный восторг среди болельщиков и хоккейных экспертов. 26-летний нападающий провёл на льду 15 минут, забросил три шайбы и сделал результативную передачу. Причём все три шайбы уместились в отрезок в 22 минут. Россиянин был признан первой звездой игрового дня НХЛ.

Встреча в Ванкувере в целом получилась зрелищной и интересной. Команды забросили 13 шайб на двоих, а Элиас Петтерсон заработал сразу пять очков. Он ассистировал Кузьменко во всех его голах, отличился сам и помог в этом Бо Хорвату.

Что касается россиянина, то он сделал за игру всего три броска по воротам — и каждый из них достиг цели. Дважды Андрей успешно подправил шайбу, занимая выгодные позиции у ворот, а в эпизоде с третьим голом на скорости ворвался в зону соперника и прошил Джона Гибсона кистевым броском.

После игры Кузьменко выглядел слегка ошеломлённым. Новичок заявил, что постепенно обретает уверенность в новых для себя условиях.

«Адаптировался к правилам, площадкам. Самое главное, что мы выиграли, потому что нам очень нужны победы сейчас», — сказал россиянин.

Также он признался, что испытал непередаваемые ощущения, когда после третьей шайбы весь стадион стал скандировать его фамилию.

«Я был очень счастлив в тот момент», — подчеркнул хоккеист.

Андрей стал четвёртым россиянином в «Кэнакс», оформившим хет–трик. До него это делали Павел Буре (9 раз), Александр Могильный (4) и Игорь Ларионов (2). Кроме того, это лишь четвёртый случай в истории клуба за последние 20 лет, когда игрок отличается трижды за один период. Ранее таким достижением могли похвастаться лишь Бо Хорват, Микаэль Самуэльссон и Маркус Нэслунд.

Овечкин повторил рекорд Хоу

Александр Овечкин проводит уже 18-й сезон в НХЛ, и едва ли не в каждом матче переписывает на себя те или иные рекорды и достижения лиги. Однако веха, которой он достиг в отчётной встрече «Вашингтона» с «Детройтом» (1:3), стоит особняком.

Россиянин забросил 786-ю шайбу, благодаря чему сравнялся с легендой мирового хоккея Горди Хоу по голам за одну команду. Символично, что это произошло именно во встрече с «Ред Уингз», где великий канадец провёл большую часть своей карьеры. А до бомбардирского рекорда Хоу Александру осталось лишь 15 шайб.

В преддверие матча на Little Caesars Arena состоялась церемония, посвященная 25-летнему юбилею завоевания «крыльями» Кубка Стэнли. В ней приняли участие многие звёзды команды, в том числе Игорь Ларионов и Владимир Константинов. Присутствовал на арене и сын Хоу Марк, который встретился с Овечкиным и пожелать ему дальнейших успехов. Они обменялись рукопожатиями в подтрибунном помещении после предматчевой раскатки.

«Удачи. Продолжай, не останавливайся», — сказал россиянину Хоу-младший.

Капитан «Вашингтона» не подвёл и в середине второго периода открыл счёт. Он получил шайбу от Евгения Кузнецова, остановил её левым коньком, успел подправить клюшкой и огорчил голкипера хозяев Вилле Хуссо кистевым броском в дальний угол.

«Да, это, очевидно, значимое событие. Всю свою карьеру я играю за «Вашингтон». Повторил рекорд легенды, а это весьма большое число (голов) и весьма классное достижение», — прокомментировал свой очередной успех Овечкин после матча.

Марк Хоу в свою очередь назвал россиянина феноменальным хоккеистом. По его мнению, Александр не играет лучше, чем Горди, однако его можно считать эталоном бомбардира.

«Его броски хороши, как ни у кого другого. Очень мало людей обладают таким умением. Как только они начинают сдавать, их броски уже приходятся прямо во вратаря. А он до сих пор отправляет шайбы в угол. Очевидно, что он любит своё дело. Иногда люди довольствуются деньгами. Но не он. Видно, что он целеустремлён. Он хочет побеждать. Чертовски хороший бомбардир», — сказал член Зала славы НХЛ.

Но одной шайбы Овечкина «Вашингтону» не хватило для победы. «Ред Уингз» сравняли счёт ещё до конца второго периода, а в третьем отправили в ворота соперника ещё две безответных шайбы. Это уже третье подряд поражение подопечных Питера Лавиолетта.

Василевский совершил 52 спасения

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча с «Каролиной», несмотря на то, что его команда уступила со счётом 3:4 в серии буллитов.

Российский вратарь пропустил три шайбы, но при этом совершил 52 спасения за 65 минут чистого игрового времени. Таким образом, он во второй раз в карьере преодолел отметку в 50 отражённых бросков. Рекорд россиянина составляет 54 сэйва, которые он совершил в марте 2019 года в игре с «Вашингтоном».

В истории «Тампы» ни один голкипер не совершал больше полусотни спасений в двух встречах, а вообще в НХЛ среди действующих таких всего четверо — Семён Варламов (4 раза), Джон Гибсон (3), Майк Смит (3) и Робин Ленер (2).

Безусловно, такая активная работа вратаря в матче говорит о значимых провалах в обороне команды. Вероятно, сказывается потеря защитника Виктора Хедмана, который получил травму и пропустил уже две игры. Как отметил одноклубник Иэн Коул, «Тампе» следует больше помогать своему вратарю и не допускать, чтобы соперник бомбардировал его бросками. Аналогичное мнение высказал и Владислав Наместников.

«Его игра была невероятной, как и в каждом матче. Всё зависит от нас. Нам нужно лучше обороняться и не позволять другим командам совершать множество бросков», — заметил россиянин по поводу игры Василевского.

Заметную роль в матче сыграл и Никита Кучеров, отличившийся под занавес второго периода. Он продлил свою голевую серию до пяти матчей, а очки россиянин набирает уже в девяти встречах подряд. Их на его счету 16 (5 + 11).