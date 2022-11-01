Дуэль бомбардиров: как Овечкин забросил 785-ю шайбу в НХЛ, а Свечников отметился голом и реализовал победный буллит

Александр Овечкин и Андрей Свечников стали главными действующими лицами матча регулярного первенства НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной». Восьмой номер вывел «Кэпиталз» вперёд в середине встречи фирменным броском. Также он с 785 голами сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 109 шайб. Его соотечественник сравнял счёт, а в серии буллитов принёс своей команде победу.

Противостояние Александра Овечкина и Андрея Свечникова приобрело особую принципиальность весной 2019-го. Тогда третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли запомнился дракой россиян. Молодой нападающий «Каролины», которому на тот момент едва исполнилось 19 лет, не побоялся бросить вызов опытному соотечественнику, но, пропустив пару сильных ударов, оказался в нокауте и не смог продолжить игру. Зато его партнёров это дополнительно разозлило. После двух поражений подряд они одержали крупную победу и в итоге пробились в полуфинал конференции.

К счастью, после этого форварды соревновались лишь в результативности. Старт сезона остался за уроженцем Барнаула, который к моменту очной встречи отличился семь раз и вёл борьбу за звание лучшего снайпера, тогда как конкурент — всего четыре. Отрадно, что во вторник забить удалось обоим.

Первый период полностью остался за «Харрикейнз», владевшим подавляющим преимуществом и перебросавшим соперника более чем в два раза (11:5). Лишь невероятные спасения Дарси Кемпера оставили «Вашингтон» в игре. Однако и он не смог выручить, когда Стефан Ноэсен грамотно подставил клюшку на пятаке после щелчка Брента Бёрнса почти от синей линии. На действиях гостей негативно сказывалось и отсутствие получивших травмы Ти Джей Оши и Джона Карлсона.

Однако после перерыва им удалось перевернуть ход матча в противоположном направлении, и большая заслуга в этом принадлежит Овечкину. Помог и быстрый гол в исполнении Дилана Строума. Он воспользовался тем, что защитник не сумел выбить шайбу с пятака и отправил её в сетку.

Воодушевлённые подопечные Питера Лавиолетта пошли вперёд и вскоре заработали большинство. Овечкин вынудил Бретта Песке нарушить на себе правила и сам же наказал хозяев за грубость. Получив пе редачу от Эрика Густафссона, он спокойно нанёс бросок из фирменной точки в «офисе» прямо в ближний угол. Участие в комбинации принял и Евгений Кузнецов, отдавший шестой результативный пас в регулярном чемпионате.

Каждый гол восьмого номера приближает его к целому ряду достижений, не стал исключением и этот. Главное, ветеран с 785 шайбами до 16 сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю от Горди Хоу и до 109 — от лидирующего Уэйна Гретцки. И всего одна отделяет его от рекорда Хоу по количеству голов за отдельно взятый клуб. Тот 786 раз отличился в составе «Детройта». А до достижения Гретцки по числу точных бросков на выезде (402) не хватает всего трёх.

Свечников не пожелал отставать от именитого соотечественника и незадолго до окончания второй 20-минутки сравнял счёт. Андрей подкараулил свой шанс на дальней штанге и после очередного спасения Кемпера отправил шайбу в ворота с близкой дистанции. Это помогло ему выйти на второе место в гонке снайперов турнира, которое он делит с Габриэлем Виларди из «Лос-Анджелес Кингз». Опережает их лишь Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), огорчивший соперников девять раз.

В заключительном периоде «Каролина» сделала всё, чтобы вырвать победу и не доводить дело до овертайма, но вновь выше всяких похвал действовал вратарь «Вашингтона», в общей сложности совершивший 33 сейва. Гости порой отвечали опасными контратаками, а Овечкин запомнился парой опасных проходов, которые не сумел завершить точным щелчком. В овертайме Кемпер продолжал выручать партнёров. Более того, из-за фола Ларса Эллера «Кэпиталз» остался в меньшинстве, но чудом выстоял.

В результате судьба противостояния решилась в серии буллитов, где всё вновь свелось к соперничеству Свечникова и Овечкина. И в данном компоненте верх взял более молодой Андрей. Он идеально воспользовался возможностью, по широкой дуге покатившись к правому кругу и нанеся точный бросок в дальний.

Александр действовал в схожей манере, но куда более бесхитростно и не сумел огорчить Фредерика Андерсена. Зато это удалось сделать Кузнецову. Форвард нарочно медленно двигался к чужим воротам, но всё же сумел перехитрить датчанина аккуратным щелчком в дальний угол.

Однако Евгений оказался единственным хоккеистом «Вашингтона», реализовавшим свою попытку. У соперника отличился также Бёрнс. Но именно Свечников записал себе в актив победный буллит. В качестве бонуса послужило признание третьей звездой дня НХЛ. Впереди оказались только форвард «Баффало» Тейдж Томпсон и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Карл Грундстрём.