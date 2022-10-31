На кураже: Панарин набрал три очка в матче с «Аризоной» и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Артемий Панарин заработал три очка и помог «Рейнджерс» одержать победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров и был признан первой звездой игрового дня в свой 31-й день рождения. В свою очередь, Игорь Шестёркин совершил 18 сейвов и переписал на себя клубный рекорд, став первым голкипером, которому удалось не уступить в основное время на старте сезона в семи встречах подряд.

Заключительный матч гостевого турне «Рейнджерс» на прошедшей неделе состоялся в Аризоне. «Койотс» в этом сезоне проводит домашние встречи не на привычной «Джила Ривер Арене», а на новом скромном студенческом стадионе, который вмещает всего пять тысяч зрителей. И поддерживать туда приходят не только хозяев. К удивлению команды из Нью-Йорка, в отчётной встрече более половины зрителей болели за них. Неудивительно, что при такой мощной поддержке они сумели вырвать победу — 3:2.

Главным действующим лицом встречи стал Артемий Панарин, которому 30 октября исполнился 31 год. Россиянин принял участие во всех ключевых эпизодах матча: забросил шайбу и сделал две голевые передачи.

«Не ожидал, что столько людей придёт сюда поддержать «Рейнджерс». Приятно, особенно когда с их трибун звучало: «Давайте, «койоты»!» — а наши болельщики скандировали: «Давайте, «рейнджеры»! Очень радовало», — признался хоккеист после встречи.

Первый период прошёл ни шатко ни валко и не принёс голов ни одной из команд, хотя работы у голкипера «Аризоны» Коннора Ингрэма было достаточно. А вот в начале второго игрового отрезка заработала магия Панарина. В одном из эпизодов он выдал шикарную передачу на дальнюю штангу Алексису Лафренье, которому оставалось лишь подставить клюшку и отпраздновать гол, с чем он прекрасно справился.

После матча партнёры в шуточной форме обсудили этот эпизод. Канадца спросили, была ли эта шайба подарком Панарину на день рождения, и он ответил, что скорее наоборот. Россиянин же со смехом заявил, что, промахнись Алексис в том эпизоде, их отношения были бы навсегда испорчены.

«С такими товарищами по команде просто направляешься к воротам — и готово. Артемий нашёл меня передачей, сыграл мастерски», — уже более серьёзно сказал Лафренье.

После пропущенного гола хозяева начали играть куда активнее и смогли выйти вперёд, забросив две шайбы за пять минут. Что удивительно, тут тоже не обошлось без участия Артемия, только со знаком минус. Россиянин заработал удаление, а соперник реализовал большинство. Но свою оплошность Хлебушек исправил спустя буквально несколько минут. Получив передачу от Адама Фокса, он прорвался по правому флангу, грамотно прикрывая шайбу корпусом от соперника, и неотразимо бросил в ближний верхний угол.

Поучаствовал Панарин и в победном голе «Рейнджерс» в третьем периоде. Он отправил шайбу на пятак Крису Крайдеру, тот в свою очередь эффектно переправил её дальше Мике Зибанеджаду — и швед из выгодной позиции не промахнулся.

«Это была классная передача Панарина на Крейдера, от него ко мне, а я просто постарался отправить шайбу в сетку», — рассказывал после матча нападающий.

Таким образом, россиянин в 53-й раз за карьеру в НХЛ набрал три и более очка в одном матче, а всего в нынешнем сезоне на его счету стало 16 очков, благодаря чему Артемий поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров. А в зачёте ассистентов он занимает второе место с 11 результативными передачами.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не мог не отметить шикарную игру 31-летнего нападающего, который был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Идеально. Он был на месте. Было приятно увидеть, как он забрасывает. Его немного подлавливали [в этом эпизоде]», — цитирует канадского специалиста официальный сайт лиги.

Немного в тени соотечественника в этом матче остался Игорь Шестёркин, однако его вклад в победу тоже оказался достаточно весом. Обладатель «Везина Трофи» не раз, особенно в третьем периоде, спасал партнёров, а всего за матч отразил 18 бросков. Причём россиянин впервые с февраля 2020 года принял участие в спаренных матчах (два дня подряд. — RT). Но тогда в «Рейнджерс» главным тренером был Дэвид Куинн, а пришедший в 2021 году Галлан предпочитал чередовать голкиперов. Но на этот раз канадец посчитал, что Шестёркину хватит времени на восстановление, и, похоже, не ошибся.

«Он смотрелся здорово. Кто знает, может, когда-нибудь повторим такое. Когда матчи идут подряд, всегда непросто… но здесь все продемонстрировали хорошую, слаженную игру», — отметил главный тренер.

Победа позволила Шестёркину переписать на себя один из клубных рекордов. Для россиянина этот матч стал уже седьмым на старте сезона, в котором команда не уступала в основное время. Накануне он сравнялся по этому показателю с Эдди Мио, выдавшим серию из шести таких игр в сезоне-1981/82.

Первой звездой матча «Миннесоты» с «Чикаго» стал Кирилл Капризов, который забросил победный буллит. Основное время и овертайм российский нападающий провёл не слишком ярко, но в решающий момент напомнил, кто является лидером, сумев отправить шайбу «в домик» Алексу Стэлоку.