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Панарин стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравшим три очка в день рождения

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержал победу над «Аризона Койотс».

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Российский нападающий победителей Артемий Панарин отметился забитой шайбой и двумя результативными передачами. Он стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравшим три очка в свой день рождения. Ранее это удавалось Павлу Бучневичу и Уэйну Гретцки.

Россиянин в десяти матчах нынешнего сезона набрал 16 очков (5 + 11).

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о результативности своего одноклубника Александра Овечкина.

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