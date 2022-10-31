Кузнецов: Овечкин на самом деле не понимает, что делает

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о результативности своего одноклубника Александра Овечкина.

«На самом деле не понимает, что делает, потому что, когда вы играете такое количество матчей, у вас есть такая энергия, и вы взволнованы. Вы не гонитесь за целями, а за этим чувством», — цитирует Кузнецова сайт лиги.

Напомним, что Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (782 шайбы). По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.