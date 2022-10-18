Кожевников — о первых голах Овечкина в сезоне: курочка по зёрнышку клюёт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона-2022/23 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Надо сначала Горди Хоу обойти, а потом Саша возьмётся за Уэйна Гретцки. Курочка по зёрнышку клюёт. Рад за него, он бомба, приближается потихоньку, но он и должен это делать», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

37-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз» и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (780 шайб). Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее чешский нападающий Яромир Ягр оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.