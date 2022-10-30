Рядовые успехи: как Овечкин забросил 784-ю шайбу, Кучеров принёс победу «Тампе», а Капризов побил рекорд «Миннесоты»

Александр Овечкин забил 784-й гол в заокеанской карьере и помог «Вашингтону» одержать сухую победу над «Нэшвиллом». Кирилл Капризов записал на свой счёт 80-ю шайбу в НХЛ и стал рекордсменом «Миннесоты» по скорости достижения этой отметки. Никита Кучеров принёс победу «Тампе» в матче с «Сан-Хосе», отличившись на последней минуте. А голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 33 сейва во встрече с бывшей командой — «Колорадо».

Новое достижение Овечкина

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил четвёртую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23. Отрадно, что неудачи в предыдущем матче с «Далласом» не сказались на мотивации россиянина и он продолжает работать над пополнением своего голевого актива. В Нэшвилле капитан «Кэпиталз» отличился в концовке и установил окончательный счёт — 3:0.

Несмотря на цифры на табло, встреча для «Вашингтона» сложилась непросто. Уже в первом тайме команда потеряла из-за травм Ти Джея Оши и Джона Карлсона, и, по словам главного тренера Питера Лавиолетта, ему пришлось сильно перекраивать звенья, чтобы не упустить нити игры.

В сложившихся обстоятельствах прекрасно проявил себя защитник гостей Дмитрий Орлов, чья игра вызвала массу комплиментов в американской прессе. Он провёл на льду почти 27 минут и приложил максимум усилий, чтобы команда не пропустила. А в третьем периоде Дмитрий нашёл передачей по борту Овечкина, когда «Предаторз», уступая 0:2, пошли ва-банк и сняли голкипера за четыре минуты до конца. Капитан «Кэпиталз» отправил шайбу в пустые ворота, записав на свой счёт 784-й гол в карьере.

Пока россиянин находится в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки, каждая заброшенная им шайба привлекает массу внимания. Кроме того, Александр попутно обновляет другие достижения НХЛ. Так, этот гол позволил ему обойти Гретцки по количеству шайб в пустые ворота в гостевых матчах: теперь на его счету их 31. Всего же на выезде Овечкин отличался 398 раз, что на четыре меньше аналогичного показателя легендарного канадца.

Также россиянин находится всего в двух шагах от достижения звезды «Детройта» Горди Хоу по голам за одну команду НХЛ (786), а для того, чтобы потеснить его со второй строчки лучших снайперов в истории лиги, Ови осталось забросить 18 шайб.

Победный бросок Кучерова

Первой звездой встречи «Тампы» и «Сан-Хосе» стал Никита Кучеров. Всего за минуту до окончания основного времени счёт в матче был равным — 3:3, и казалось, что дело движется к овертайму, но россиянин проявил лидерские качества и принёс своей команде победу.

Брейден Пойнт протащил шайбу по борту, резко притормозил, отдал поперечную передачу на Брэндона Хагеля, а тот диагональю нашёл Кучерова, который занял идеальную позицию на пятачке. Россиянин в касание отправил шайбу в ворота.

Нападающий не только отличился в третьем матче подряд, но и в 13-й раз в карьере довёл свою результативную серию до семи матчей. Также он с 12 (3 + 9) очками забрался в топ-10 лучших бомбардиров лиги.

Клубный рекорд Капризова

Кирилл Капризов отличился в дебюте выездного матча с «Детройтом», однако это не помогло его «Миннесоте» продлить победную серию (1:2).

Россиянин открыл счёт на 88-й секунде. Он получил передачу в центре площадки от Матса Цуккарелло, протащил её по флангу к воротам и неотразимо бросил впритирку со штангой. Голкипер «Ред Уингз» Вилле Хуссо не успел среагировать.

Для российского нападающего этот гол стал 80-м в НХЛ. Чтобы добраться до этой отметки, Кириллу потребовалось всего 144 матча, и это новый клубный рекорд. До этого лучший результат в истории «Миннесоты» принадлежал Эрику Стаалу и Заку Паризе, которым для достижения аналогичной планки потребовалось 189 матчей.

Достижения Варламова и Шестёркина

Продолжают поражать мастерством и стабильностью отечественные вратари. В отчётный игровой день ярче других смотрелся Семён Варламов, совершивший 33 сейва во встрече «Айлендерс» с «Колорадо» (5:4). Для россиянина эта встреча была принципиальной, ведь он выступал за «Эвеланш» с 2011 по 2019 год.

Также по теме Дубль Михеева, рекорд Капризова и невезение Овечкина: как россияне проявляют себя в НХЛ Кирилл Капризов отметился голом и передачей в матче с «Оттавой», обновив одно из клубных достижений. Илья Михеев и Андрей Кузьменко...

«Не буду кривить душой, было очень радостно одержать над ними победу, всё-таки это отличная команда. Всегда приятно побеждать, когда играешь против своей бывшей команды», — приводит слова Семёна официальный сайт НХЛ.

Нью-йоркцам в этой встрече пришлось отыгрываться со счёта 0:3, но, как отметил главный тренер команды Лэйн Ламберт, вины Варламова в пропущенных шайбах не было. Зато в решающие моменты россиянин был на высоте и несколько раз спас товарищей от верного гола.

«Разумеется, когда тебе забрасывают три шайбы, для вратаря это неприятно. Но потом мы отыграли одну шайбу, и когда ты уступаешь лишь два гола, это помогает. У нас появилась уверенность, что можно переломить ход игры, что мы и сделали. В третьем периоде мы вышли и сыграли в полную силу», — подчеркнул 34-летний голкипер.

Игорь Шестёркин, в свою очередь, вновь вписал своё имя в историю «Рейнджерс». Команда прервала серию из четырёх поражений, одержав победу над «Далласом». Для россиянина этот матч стал шестым на старте сезона, и ни в одном из них нью-йоркцы не уходили со льда без заработанных очков. В последний раз такое происходило с голкипером «Рейнджерс» Эдди Мио в сезоне-1981/82.