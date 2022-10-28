Дубль Михеева, рекорд Капризова и невезение Овечкина: как россияне проявляют себя в НХЛ

Кирилл Капризов отметился голом и передачей в матче с «Оттавой», обновив одно из клубных достижений. Илья Михеев и Андрей Кузьменко забросили три шайбы на двоих и помогли «Ванкуверу» прервать серию из семи поражений на старте регулярного чемпионата НХЛ. Александр Барабанов принял участие в двух результативных атаках и внёс вклад в первый домашний успех «Сан-Хосе». А Александр Овечкин дважды попал в перекладину в противостоянии с «Далласом» и в очередной раз не забил.

Удачная работа Капризова на пятаке

«Миннесота» после провального старта сезона постепенно набирает ход. Победа над «Оттавой» стала для неё уже третьей в последних четырёх матчах. Отрадно, что одним из главных героев и третьей звездой противостояния стал Кирилл Капризов, в двух предыдущих встречах очков не набравший.

В Канаде же он включился в игру в самый нужный момент. Гости пропустили на четвёртой минуте, позволив открыть счёт Алексу Дебринкэту. Однако спустя всего три минуты им удалось отыграться в большинстве. Причём правила в том эпизоде нарушил другой россиянин — Артём Зуб.

Капризов принял участие в результативной комбинации на левом краю, завершившейся дальним броском Матса Цуккарелло. А незадолго до сирены на перерыв Кирилл отличился самостоятельно и вывел свою команду вперёд. Нападающий грамотно отработал на пятаке и вовремя подставил клюшку под наброс партнёра, выиграв борьбу у Эрика Бреннстрëма.

Таким образом, он достиг отметки в 10 очков в регулярном первенстве (5 + 5). Также уроженец Кемеровской области провёл 49-й матч в НХЛ, в котором набрал больше очка. Начиная с сезона-2020/21, когда он дебютировал в лиге, по этому показателю его опережают только четверо: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Остон Мэттьюс и Микко Рантанен.

Более того, нападающий установил новый клубный рекорд. Он быстрее всех в «Миннесоте» достиг планки в 50 очков в НХЛ, набранных в большинстве. На это ему потребовалось всего 143 матча.

Ну а «Уайлд» в итоге удержали победный счёт во многом благодаря уверенным действиям на последнем рубеже опытного Марка-Андре Флери, неоднократно выручавшего своих партнёров и совершившего 27 сейвов.

Дебютные шайбы Михеева в сезоне

Ещё хуже складывались дела у «Ванкувера», на старте выдавшего серию из семи поражений и опустившегося на дно турнирной таблицы Западной конференции. Прервать неудачную серию удалось в выездном противостоянии с «Сиэтлом» — 5:4.

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И на «Климат Пледж-Арене» главными действующими лицами стали россияне — Андрей Михеев и Андрей Кузьменко, пополнившие состав «Кэнакс» летом и в отчётной встрече наконец показавшие товар лицом.

Уже на пятой минуте счёт открыл первый, до того в текущем сезоне не забивавший. Нападающий добил шайбу в сетку после спасения Мартина Джонса. А его соотечественник в этом эпизоде выполнил результативную передачу.

В концовке стартовой двадцатиминутки поклонники гостей вновь впали в уныние, поскольку соперник перевернул ход матча с ног на голову, отличившись дважды.

Однако не успел начаться период, как подопечные Брюса Будро заработали большинство, и точным щелчком из правого круга вбрасывания его реализовал оформивший дубль Михеев. А спустя десять минут его достижение повторил Кузьменко.

После этого довести дело до победы для аутсайдера было делом техники. Кстати, для наставника коллектива она оказалась юбилейной — 600-й — в НХЛ. А Михеева закономерно признали первой звездой матча.

Полезная игра Барабанова в большинстве

Постепенно набирает ход и Александр Барабанов вместе с «Сан-Хосе». В матче с «Филадельфией» он набрал дебютное очко в сезоне и помог команде одержать победу, а в противостоянии с «Торонто» дважды помог отличиться Логану Кутюру и также внёс вклад в успех — 4:3.

Собственно, игра началась с его великолепной передачи на ход партнёру. В свою очередь Мэтт Ньето бросил в прорыв Кутюра, и тот опередил зазевавшегося защитника. Шла всего 26-я секунда встречи. Однако «Мэйпл Лифс» быстро отыгрались благодаря точному выстрелу Давида Кемпфа.

Но на старте второго периода их подвела недисциплинированность. Ти Джей Броди и Пьер Энгвалль умудрились заработать удаления одновременно, и соперники получили возможность сыграть пять на три. В бригаду большинства вошёл в том числе Барабанов.

И менее чем через минуту россиянин аккуратной передачей из левого круга вывел на пустые ворота Кутюра. К слову, для канадца этот гол оказался 300-м в НХЛ. А вскоре Тимо Майер и вовсе вывел «Сан-Хосе» вперёд.

Однако хоккеисты «Торонто» рук не опустили и сумели восстановить статус-кво. Каапо Кяхкёнена вынудили капитулировать Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс.

Но в овертайме победную точку поставили всё же хозяева. Эрик Карлссон после отбора в своей зоне убежал на рандеву с вратарём, уверенно переиграл его и принёс «Шаркс» первую домашнюю победу в нынешней регулярке.

Заколдованные ворота для Овечкина

А вот Александра Овечкина продолжают преследовать неудачи. Удивительно, но на старте текущего сезона Русская Ракета отличился всего в двух матчах. После гола в ворота «Нью-Джерси» показалось, что форвард почувствовал уверенность в себе, но в выездной встрече с «Далласом» ему категорически не сопутствовало везение.

При этом ветеран сделал всё, чтобы забросить очередную шайбу в НХЛ. Он провёл на льду больше времени, чем партнёры (почти 25 минут), и стал лучшим в составе обоих коллективов по количеству бросков (семь).

Однако в двух эпизодах после его щелчков на стороне «Старз» сыграла перекладина. Особенно обидным получился второй момент в самой концовке встречи. Форвард был уверен, что шайба окажется в сетке, и даже радостно поднял руки, но она чудом миновала створ. В других эпизодах соперников выручил Джейк Эттингер. Американец в итоге оформил шатаут, совершив 27 сейвов.

«Даллас» же свои шансы не упустил. Незадолго до первого перерыва Джейсон Робертсон застал Дарси Кемпера врасплох броском со средней дистанции. А за десять минут до финальной сирены Йоэль Кивиранта поймал Евгения Кузнецова на неудачном выходе из обороны и поставил точку в меньшинстве.