Стена Нью-Йорка: Сорокин отразил 41 бросок, оформил «сухарь» и был признан первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок в матче с «Рейнджерс» и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал на свой счёт гол и результативную передачу во встрече с «Анахаймом», а его партнёр Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в карьере и продлил свою результативную серию до шести игр. О новых успехах российских хоккеистов за океаном — в материале RT.

В нью-йоркском дерби «Рейнджерс» и «Айлендерс» ожидалось противостояние российских вратарей — Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина, однако обладатель «Везины» накануне провёл тяжелейший матч с «Колорадо», и поэтому тренерский штаб предоставил ему возможность отдохнуть. В итоге россиянин провёл весь матч на скамейке запасных, наблюдая за тем, как справляется его сменщик — чех Ярослав Галак.

Не вышел на лёд и его одноклубник Виталий Кравцов, который вновь получил травму. У 22-летнего нападающего продолжается полоса невезения: это уже второе повреждение на старте сезона. При этом сроки его возвращения в строй пока неизвестны.

В итоге главным героем прошедшей встречи стал Сорокин, который сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, отразив 41 бросок соперников.

Трудиться в поте лица российскому голкиперу пришлось с первых же минут: «рейнджеры» на правах хозяев прибрали инициативу к рукам и беспокоили его достаточно часто (в первом периоде они более чем вдвое перебросали соперника — 17:8). Как отметил Сорокин, такое количество бросков позволило ему сохранить игровой тонус на всю встречу.

В некоторых эпизодах уроженец Новокузнецка проявлял настоящие чудеса вратарского искусства. Так, в середине стартовой двадцатиминутки Илья не позволил отличиться Каапо Какко, который мастерски накрутил оборону «Айлендерс» и вышел один на один с голкипером. Илья отразил его бросок, а потом лёжа успел среагировать на добивание в исполнении Мики Зибанеджада.

Сорокин сумел вдохновить одноклубников своей уверенностью, и во втором периоде «Айлендерс» преобразился. Да, оборона гостей не стала играть лучше, но при этом они стали отвечать атакой на атаку и в одной из них оказались удачливы. Кайл Палмьери потерял шайбу в чужой зоне при смещении с левого фланга в центр, но защитники не сумели завладеть ею, и форвард поразил ворота.

В третьем периоде «Рейнджерс» продолжал создавать моменты и тратить их, хотя в одном случае Сорокина выручила перекладина. А вот подопечные Лэйна Ламберта свои шансы использовали. Сначала геометрически идеальную атаку в касание с пятачка завершил Джош Бэйли, а затем Палмьери оформил дубль, неотразимо бросив из-под защитника над плечом Галака.

Что до Сорокина, то за свою искромётную игру он был признан первой звездой не только встречи, но и всего дня. Вратарь признался, что каждая встреча с «Рейнджерс» для него сплошное удовольствие.

«Дерби дарят эмоции как болельщикам, так и нам. А вообще, меня радует каждая победа. Неважно, над кем. Когда проигрываешь, чувствуешь себя скверно. А вот победы очень поднимают настроение», — объяснил Илья.

Для «Айлендерс» нынешняя победа — первая после трёх поражений подряд, однако, по словам Сорокина, он старался не акцентировать внимание на неприятной серии.

«Каждый день начинается с чистого листа. И каждый день я стараюсь выкладываться на 100%», — подчеркнул хоккеист.

Главный тренер команды также не смог обойти вниманием перформанс голкипера. По его словам, россиянин провёл великолепный матч.

«За то время, что Илья находится в команде, он стал увереннее и очень вырос в профессиональном плане, тут и спору нет», — признал канадский специалист.

Палмьери, в свою очередь, заявил, что Сорокин оставляет команде шансы на победу в каждом матче, в котором выходит на лёд. Американская пресса также рассыпается в комплиментах голкиперу, а в официальном аккаунте НХЛ в Twitter даже разместили его фотографию на обложке.

Нынешний шатаут — 11-й в карьере Сорокина в НХЛ, и это позволило ему установить историческое для российских вратарей достижение. Илья вошёл в пятёрку лучших вратарей за последние 55 лет по количеству «сухарей» до того, как провёл 80 игр в лиге. Рекорд по этому показателю принадлежит Тони Эспозито (17), второе место делят Мартин Джонс и Гленн Рёш (12), на третьем, помимо Сорокина, расположились Антти Ниеми, Роман Чехманек и Кен Драйден.

Не обошлась без весомого вклада россиян и ещё одна встреча дня, в которой «Анахайм» принимал «Тампу». Действующие обладатели Кубка Стэнли не без труда обыграли одного из аутсайдеров Западной конференции — 4:2. Гости пропустили первыми в стартовой двадцатиминутке, но благодаря усилиям Михаила Сергачёва и Никиты Кучерова ещё до перерыва вышли вперёд.

Шайба Сергачёва вышла довольно эффектной: он хитро бросил с разворота, а голкипер не успел среагировать. А Кучеров спустя всего 86 секунд застал врасплох Джона Гибсона после диагональной передачи Виктора Хедмана. Эта шайба стала для нападающего юбилейной — 300-й с учётом матчей плей-офф. В «Тампе» таким достижением до него могли похвастать только трое: Стивен Стэмкос (531 гол), Венсан Лекавалье (407) и Мартен Сан-Луи (398).

Сергачёв же поучаствовал ещё и в голе Брэндона Хагеля в третьем периоде и удостоился звания третьей звезды игрового дня. Очевидно, лига отметила вклад защитника, не ушедшего с поля без результативного действия в четвёртом матче подряд. К слову, у Кучерова таких матчей стало шесть.