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«Тампа» победила «Анахайм», Кучеров и Сергачёв забросили по шайбе

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«Анахайм Дакс» на своём льду потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» победила «Анахайм», Кучеров и Сергачёв забросили по шайбе
  • AP

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Михаил Сергачёв (18-я минута), Никита Кучеров (19-я), Брэндон Хагель (56-я), Ник Пол (60-я). Сергачёв также записал в свой актив результативный пас. Голкипер Андрей Василевский не принял участие в матче.

У «Дакс» отличились Тревор Зеграс (15-я), Трой Терри (37-я). Защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

«Тампа» (восемь очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Анахайм» (три) — 15-е на Западе.

Ранее сообщалось, что шатаут Ильи Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс».

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