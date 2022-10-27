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Форвард «Айлендерс»: Сорокин каждый раз даёт команде шанс на победу

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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери высказался об игре российского голкипера Ильи Сорокина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард «Айлендерс»: Сорокин каждый раз даёт команде шанс на победу
  • AP

«Илья даёт нам шанс на победу каждый раз, когда он в воротах. Сегодня была та же история. Он сделал несколько невероятных сейвов, благодаря которым мы смогли сыграть на ноль», — цитирует Палмьери пресс-служба НХЛ.

Он также назвал Сорокина замечательным вратарём и отличный товарищем по команде.

Встреча в Элмонте завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Сорокин отразил 41 бросок. Российский голкипер был признан лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея ведёт диалог с НХЛ о проведении Кубка мира.




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