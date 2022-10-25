Короли большинства: как Овечкин забросил 783-ю шайбу в НХЛ, а Свечников вышел на первое место в гонке снайперов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» и вышел на второе место в истории по победным голам. В свою очередь, форвард «Каролины» Андрей Свечников также отметился точным броском в неравных составах и сравнялся со Стивеном Стэмкосом в гонке снайперов, а Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу в игре с «Эдмонтоном».

Погоня Овечкина за Хоу

На старте регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» продолжает производить неоднозначное впечатление. Уже по традиции команда долго вкатывается в сезон и продолжает чередовать удачные выступления с провальными. То же самое пока можно сказать и о её лидере. С одной стороны, в первых шести встречах Александр Овечкин набрал пять (2 + 3) очков, что можно назвать неплохим результатом. С другой — все успехи капитана «столичных» пришлись на матчи с «Монреалем» и «Ванкувером», в то время как в других он отличиться не сумел. И без ярких действий одного из лучших снайперов в истории лиги подопечные Питера Лавиолетта взяли верх лишь однажды — два дня назад был бит проблемный «Лос-Анджелес».

Поэтому выезд к начавшему первенство в схожей манере «Нью-Джерси» не казался лёгкой прогулкой. Пусть «Девилз» и не мог похвастаться наличием в составе надёжного вратаря, но зато располагал очень удачно смотревшимся в первых играх Йеспером Браттом. Тот уже семь раз помог забить партнёрам и уступал в списке ассистентов лишь звёздным Артемию Панарину и Никите Кучерову (оба — по восемь). Правда, первый гол хозяев был организован без него. Уже на пятой минуте Натан Бастиан откликнулся на пас Джона Марино и оставил не у дел голкипера гостей.

До настоящего момента «Кэпиталз» удавалось выиграть лишь в двух из четырёх встреч, в которых они пропускали первыми, поэтому шансы «Девилз» на победу заметно повысились. Но в этот раз Овечкину и компании удалось организовать камбэк — и какой! К 38-й минуте они наколотили пять безответных шайб и практически решили исход противостояния. И автором одной из них стал именно капитан гостей. Ближе к концу второго периода Александр в фирменной манере расположился в левом круге вбрасывания и мощнейшим броском заставил капитулировать Маккензи Блэквуда, тем самым реализовав численное преимущество.

Овечкин в 783-й раз поразил ворота противника в чемпионате НХЛ и сократил отставание от идущего вторым в списке лучших снайперов лиги Горди Хоу (401), а по другому показателю и вовсе опередил легендарного форварда «Детройта». И в этом ему помогли соперники. В оставшееся время те дважды огорчили Чарли Линдгрена, вследствие чего гол россиянина оказался победным (6:3). В его послужном списке таких стало 122, больше лишь у Яромира Ягра (135).

Помимо прочего, Овечкин до трёх шайб сократил отставание от Хоу по голам за одну команду. Пусть лучшие годы канадца и были связаны с «Ред Уингз», на закате карьеры тот успел засветиться в «Хартфорд Уэйлерс» (впоследствии клуб сменил прописку и взял название «Каролина Харрикейнз»), за который провёл 80 встреч и отличился 15 раз. И это на шестом десятке!

Второе место в истории Овечкин занимает и по точным броскам в гостях. Правда, тут его опережает другая легенда «кленовых листьев». На выезде Александр 397 раз забивал соперникам, а чаще это делал лишь Уэйн Гретцки (402).

Скорострельность Свечникова и «серия» Малкина

В отличие от Овечкина, другой российский нападающий стартовал с места в карьер. В первых пяти матчах Андрей Свечников успел отметиться шестью шайбами и уступал лишь неувядающему ветерану Стивену Стэмкосу в гонке снайперов (семь). Но уже на 366-й секунде противостояния с «Ванкувером» он вновь застал врасплох вратаря оппонента и сравнялся с канадцем. В какой-то степени гол получился похожим на тот, что забил Александр несколько часов назад — в большинстве, из круга вбрасывания и броском в одно касание. Разница лишь в том, что не он помог «Каролине» взять два очка. В оставшееся время команды по два раза зажигали красный свет за воротами друг друга — 3:2 в пользу «Харрикейнз».

Возможно, именно присутствие на льду в эпизодах с обеими пропущенными шайбами и помешало Свечникову войти в тройку звёзд матча. Он завершил его с показателем полезности «-1» — как и двое его соотечественников. Форварды «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Василий Подколзин выступили не лучшим образом и не только не пополнили бомбардирский счёт, но и не смогли остановить Себастьяна Ахо и Йеспера Фаста. В плюсе остался лишь их одноклубник Илья Михеев. Он хоть и не набрал очков, но приложил руку к дублю Джей Ти Миллера.

Зато очередной передачей отметился Евгений Малкин, в нынешнем сезоне ассистирующий своим партнёрам лишь каждую вторую игру. В начале второго периода он принял участие в молниеносной контратаке «Питтсбурга» и вывел на ударную позицию Брайана Раста, перехитрившего вратаря «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла. Гости упрочили своё преимущество (3:1), но сохранить его не смогли. В оставшееся время Леон Драйзайтль и компания пять раз огорчили Тристана Джерри и оформили яркий камбэк.

Не самым удачным образом этот день завершился и для голкипера Ильи Самсонова. До настоящего момента с ним в воротах «Торонто» не потерпел ни одного поражения, но серия завершилась в противостоянии с «Вегасом». Россиянин совершил 30 сейвов и вновь не опустился ниже отметки в 90% отражённых бросков, но для победы этого не хватило. «Голден Найтс» взяли верх 3:1, а одним из героев встречи стал Фил Кессел. Пусть ветеран и не набрал очков, зато вышел на лёд в 989-м матче подряд и повторил рекорд Кита Йэндла.