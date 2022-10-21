Победная шайба в овертайме, первый хет-трик и эффектный бросок из угла: как Капризов, Свечников и Панарин зажигают в НХЛ

Кирилл Капризов в матче с «Ванкувером» отдал две результативные передачи и отличился в овертайме, благодаря чему принёс «Миннесоте» первую победу в новом сезоне НХЛ. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил первый хет-трик в регулярном чемпионате и поднялся на первую строчку в списке лучших снайперов лиги. А Артемий Панарин набрал очки в пятом матче подряд, что позволило ему повторить клубный рекорд «Рейнджерс», который держится с 1971 года.

Победная шайба Капризова

Первые три матча нового сезона НХЛ для «Миннесоты» сложились не слишком удачно. Команда не одержала ни одной победы и пропустила 20 шайб, однако Кирилл Капризов при этом демонстрировал отменную форму. Ещё ни в одной игре он не уходил со льда без набранных очков, а в отчётной встрече с «Ванкувером» (4:3 ОТ) был признан первой звездой после того, как принёс своей команде победу в овертайме. Кроме того, Кирилл отметился двумя результативными передачами.

«Уайлд» открыли счёт уже на 5-й минуте, но быстро утратили преимущество, а затем и вовсе были вынуждены отыгрываться. У них получилось это сделать ещё до первого перерыва благодаря Капризову, который выдал великолепный пас на Сэма Стила. Во второй двадцатиминутке хозяева снова позволили сопернику выйти вперёд и долгое время безрезультатно пытались подобрать ключи к воротам Тэтчера Демко.

Отыграться удалось лишь в середине третьего периода. Матс Цуккарелло с передачи Капризова реализовал большинство и восстановил паритет. Вырвать победу в оставшееся время могли обе команды, но ближе к этому были гости после удаления Юнаса Бродина. Однако «Миннесота» выстояла при игре в неравных составах и дожила до овертайма. Именно в нём и сказал своё веское слово Капризов, воспользовавшийся тем, что голкипер соперника потерял шайбу из вида.

«Учитывая, что первые три игры были очень сложными и не завершились победой, каждый раз выходя на лёд — когда делаешь много ошибок, когда плохо играешь в своей зоне, это утомляет, и каждая смена кажется тяжёлой. Ты пытаешься, стараешься, быть может, станет лучше. А после победы, конечно, никакого давления уже нет. Уже попроще», — поделился переживаниями нападающий после матча.

Первый хет-трик Свечникова

Феерический матч провёл нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший три шайбы в ворота «Эдмонтона» (4:6). К сожалению, этого не хватило для победы, но тем не менее Андрей был признан второй звездой встречи, после форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида, набравшего четыре очка.

Каждый из голов российского хоккеиста получился на загляденье. Первый случился в начале второго периода, когда Свечников, завладев шайбой на красной линии, беспрепятственно вошёл в зону по центру и резко бросил в дальний угол. Спустя 11 минут Андрей почти повторил свой трюк, с той лишь разницей, что на сей раз он ворвался по правому флангу и застал врасплох Джека Кэмпбелла выстрелом низом. Ну а после перерыва российский форвард в касание отправил шайбу в ворота после выигранного партнёрами в чужой зоне вбрасывания.

Для Свечникова этот хет-трик стал первым в регулярном чемпионате НХЛ, ранее он отмечался тремя заброшенными шайбами в одном матче лишь в плей-офф.

Благодаря нынешнему достижению россиянин, в активе которого шесть голов, поднялся на первую строчку в списке лучших снайперов сезона, которую он делит с нападающим «Тампы» Стивеном Стэмкосом. Кроме того, он обновил клубный рекорд по количеству шайб в четырёх стартовых матчах. Ранее лучшие показатели были у Рона Фрэнсиса, Джеффа Сандерсона и Эрика Стаала, каждый из которых отличался по пять раз.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после матча рассыпался в комплиментах Свечникову. По его словам, Андрей доминировал на льду.

«Его звено хорошо играло, он был очень хорош. А вот остальные особо себя не проявили, если честно. Этого было недостаточно — мы подарили им две шайбы. Нельзя так просто давать себе забивать, особенно этой команде. На мой взгляд, это и сыграло решающую роль», — подчеркнул канадский специалист.

Сам игрок признался, что радость от первого хет-трика в карьере перечёркивает досада из-за поражения.

«Тяжело, что проиграли это матч. Мои товарищи по команде создавали для меня отличные моменты, а моя задача наносить броски. Этим я сегодня и занимался. Просто старался «стрелять» и забивать, но да, это определённо тяжёлое поражение», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Лидерство Панарина в гонке бомбардиров и ассистентов

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил свою результативную серию до пяти матчей. В игре с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ) он отметился заброшенной шайбой. Теперь в активе россиянина 11 (3 + 8) очков, и он продолжает возглавлять списки лучших бомбардиров и ассистентов НХЛ в текущем сезоне.

Помимо этого, Панарин повторил ещё и клубный рекорд по количеству очков, набранных в пяти стартовых матчах чемпионата, который держался больше 50 лет. В сезоне-1971/72 легенда «Рейнджерс» Род Жильбер также забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач. Теперь он делит это достижение с россиянином. Кроме того, за последние 11 лет ни одному из игроков команды не удавалось набирать очки в пяти встречах подряд. Последний, кто выдавал такую яркую серию, был Брэд Ричардс в сезоне-2011/12.

Однако ни эффектный бросок с острого угла Панарина, ни самоотверженная игра голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, который отразил 24 броска из 27, не помогли команде Жерара Галлана одержать победу над аутсайдером конференции. Нью-йоркцы полностью провалили третий период, позволив матчу перейти в овертайм. А там ошибка в обороне привела к голу в пустые ворота.