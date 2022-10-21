Свечников: здорово оформить хет-трик, но плохо, что «Каролина» проиграла

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тяжёлое поражение. Здорово оформить хет-трик, но плохо, что «Каролина» проиграла. Партнёры делали мне хорошие передачи, а моя работа — бросать. Сегодня я это делал: бросал и старался забрасывать. У нас в звене есть химия, надо продолжать в том же духе», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины».

Нападающий отметил, что у «Эдмонтона» есть элитные игроки.

«Каролине» нельзя позволять сопернику забрасывать шесть шайб. Забивая четыре раза, мы должны побеждать, но сегодня не получилось», — сказал он.

Встреча проходила на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась со счётом 4:6.

22-летний россиянин оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что Свечников установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона НХЛ.