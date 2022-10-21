Узнать больше

Свечников: здорово оформить хет-трик, но плохо, что «Каролина» проиграла

Короткая ссылка
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников: здорово оформить хет-трик, но плохо, что «Каролина» проиграла
  • Gettyimages.ru

«Тяжёлое поражение. Здорово оформить хет-трик, но плохо, что «Каролина» проиграла. Партнёры делали мне хорошие передачи, а моя работа — бросать. Сегодня я это делал: бросал и старался забрасывать. У нас в звене есть химия, надо продолжать в том же духе», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины».

Нападающий отметил, что у «Эдмонтона» есть элитные игроки.

«Каролине» нельзя позволять сопернику забрасывать шесть шайб. Забивая четыре раза, мы должны побеждать, но сегодня не получилось», — сказал он.

Встреча проходила на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась со счётом 4:6.

22-летний россиянин оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что Свечников установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить