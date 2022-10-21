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Свечников установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников установил рекорд клуба по голам в четырёх матчах со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (4:6) 22-летний россиянин оформил свой первый хет-трик за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

В нынешнем сезоне в активе Свечникова шесть голов, что является новым клубным достижением. Ранее владельцами рекорда являлись Рон Фрэнсис, Джефф Сандерсон и Эрик Стаал, каждый из которых забрасывал по пять шайб в четырёх играх со старта сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов показал лучший старт сезона за карьеру в НХЛ.

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