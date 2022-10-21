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Хет-трик Свечникова не спас «Каролину» от проигрыша «Эдмонтону» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась со счётом 4:6.

В составе гостей хет-трик оформил российский нападающий Андрей Свечников. Ещё одну шайбу «Каролины» забросил Мартин Нечас.

У хозяев голы на счету Зака Хаймана, Райана Маклауда, Эвандера Кейна, Райана Ньюджент-Хопкинса, Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида (3).

Ранее сообщалось, что две передачи Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.

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