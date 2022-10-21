Две передачи Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нейшнвайд Арене» в Коламбусе (США) и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джейк Бина, Джонни Годро (2), Джастин Дэнфорт и Ник Бланкенург. У гостей голы на счету российского нападающего Якова Тренина, Таннера Жанно и Райана Джохансен.

Тренин и российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов (2) также отметились результативными передачами.

Ранее сообщалось, что гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером» в НХЛ.