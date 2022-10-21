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Панарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный 51 год назад

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил рекорд клуба, установленный 51 год назад.
Панарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный 51 год назад
  • AP
  • © Adam Hunger

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) 31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

Таким образом, Панарин набрал 11 очков (3 + 8) в нынешнем сезоне НХЛ. Нападающий повторил клубный рекорд, установленный в сезоне-1971/72 по количеству очков, набранных в пяти встречах с начала чемпионата.

51 год назад легенда «Рейнджерс» Род Жильбер также забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач в пяти играх.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов показал лучший старт сезона за карьеру в НХЛ.

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