Панарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный 51 год назад

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил рекорд клуба, установленный 51 год назад.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) 31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

Таким образом, Панарин набрал 11 очков (3 + 8) в нынешнем сезоне НХЛ. Нападающий повторил клубный рекорд, установленный в сезоне-1971/72 по количеству очков, набранных в пяти встречах с начала чемпионата.

51 год назад легенда «Рейнджерс» Род Жильбер также забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач в пяти играх.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов показал лучший старт сезона за карьеру в НХЛ.