В «Миннесоте» ожидают, что Капризов будет в топ-5 лучших игроков НХЛ

Владелец «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд высказался о российском нападающем команды Кирилле Капризове.

«Наши сотрудники из отдела маркетинга говорят с ним о том, что нужно делать, и Капризов полностью соглашается. Верим, что он будет в топ-5 лучших игроков в течение следующих десяти лет», — цитирует Леопольд The Athletic.

Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 + 61). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» выступает против возвращения Капризова в Россию следующим летом.